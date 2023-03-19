Війська РФ концентрують сили біля Авдіївки у спробі оточити місто, - DeepState

На Авдіївському відрізку фронту в Донецькій області тривають бої від Авдіївки до Мар'їнки.

Очікується, що біля Красногорівки російські загарбники збільшуватимуть сили навколо Авдіївського "балкона". Так, спроба оточити Авдіївку "буде ціллю номер 2 на всій лінії зіткнення", зазначається у звіті в аналітичній записці.

Ситуація на Авдіївському напрямку (фото: скрін deepstatemap.live)

На Бахмутській ділянці фронту противник продовжує спроби наступати біля Спірного та Роздолівки, при цьому ворожих просувань не зафіксовано.

"Періодично нашим силам вдається відкинути ворога. Проте ситуація так само тяжка. В самому місті Бахмут ворог тисне з тих самих трьох сторін, щоб максимально наблизитись до центру міста", - йдеться у звіті.

Війська РФ тиснуть у бік Григорівки, а також атакують Богданівку та Хромове, де тривають бої.

Ситуація на Бахмутському напрямі (фото: скрін deepstatemap.live)

На Сватівському відрізку фронту в Луганській області тривають локальні бої на ділянці від району Площанки до півдня Діброви.

Російські окупанти намагаються покращити своє тактичне становище у селі Гряниківка.

Ситуація на Сватівському напрямку (фото: скрін deepstatemap.live)

Ситуація на інших напрямках

На Таврійській та Запорізькій ділянках фронту, а також на півночі України біля кордону з Білоруссю - без змін.