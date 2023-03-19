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Войска РФ концентрируют силы возле Авдеевки в попытке окружить город, - DeepState

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска не прекращают штурмовые действия на Донбассе, и накапливают силы в районе Авдеевки, пытаясь окружить город. Также оккупанты продолжают наступать на Бахмутском направлении, при этом украинским защитникам удается отбросить противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные интерактивной карты DeepState.

На Авдеевском отрезке фронта в Донецкой области идут бои от Авдеевки до Марьинки.

Ожидается, что у Красногоровки российские захватчики будут наращивать силы вокруг Авдеевского "балкона". Так, попытка окружить Авдеевку "будет целью номер 2 на всей линии столкновения", указывается в отчете в аналитической записке.

Ситуация на Авдеевском направлении (фото: скрин deepstatemap.live)

На Бахмутском участке фронта противник продолжает попытки наступать возле Спорного и Раздолевки, при этом вражеских продвижений не зафиксировано.

"Периодически нашим силам удается отбросить врага. Однако ситуация такая же тяжелая. В самом городе Бахмут враг давит с тех же трех сторон, чтобы максимально приблизиться к центру города", - говорится в отчете.

Войска РФ давят в сторону Григоровки, а также атакуют Богдановку и Хромово, где продолжаются бои.

Ситуация на Бахмутском направлении (фото: скрин deepstatemap.live)

На Сватовском отрезке фронта в Луганской области идут локальные бои на участке от района Площанки до юга Дибровы.

Российские оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение в селе Гряниковка.

Ситуация на Сватовском направлении (фото: скрин deepstatemap.live)

Ситуация на других направлениях

На Таврическом и Запорожском участках фронта, а также на севере Украины возле границы с Беларусью - без изменений.

Ранее в Силах обороны раскрыли основной замысел Кремля по Авдеевке и планы оккупантов взять город в кольцо, в попытке локализовать находящиеся там силы ВСУ.

Напомним, что войска РФ постоянно терроризируют обстрелами Авдеевку, в результате чего город почти полностью разрушен.

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АвдеевкаВойна России против Украины