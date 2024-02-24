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Війська РФ інтенсивно обстрілюють прикордонні території Харківської області

Фото: росіяни обстрілюють Харківську область (Павло Петров)
Автор: Каріна Левицька

Російські терористи завдають інтенсивних ударів по Козачій Лопані та прикордонним селам Козачолопанського округу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.

Обстріли почались сьогодні о другій годині ночі. Внаслідок артилерійських ударів було пошкоджено декілька приватних домоволодінь та об'єктів цивільної інфраструктури. 

Начальник МВА також нагадав, що мешканці небезпечних зон Харківської області можуть безкоштовно евакуюватися, залишивши заявку за номером Єдиного координаційного гуманітарного центру:

  • 0 800 339 291.

"Закликаю жителів Козачої Лопані та прикордонних населених пунктів Дергачівщини перебувати в укриттях", - додав він.

Повітряні удари РФ по Харкову

Нагадаємо,  у ніч проти 10 лютого, ворог запустив 31 ударний безпілотник типу "Шахед" з території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська області.

У Харкові дрони атакували нафтобазу. В результаті атаки сталася величезна пожежа в приватному секторі. Жертвами російської атаки стали семеро людей, ще понад півсотні - постраждали.

Як з'ясувалося, серед загиблих - прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна та її родина. Жертвами російської атаки стали її чоловік та троє дітей.

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