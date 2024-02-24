RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Войска РФ интенсивно обстреливают приграничные территории Харьковской области

Фото: россияне обстреливают Харьковскую область (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

Российские террористы наносят интенсивные удары по Казачьей Лопани и приграничным селам Казачелопанского округа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко.

Обстрелы начались сегодня в два часа ночи. В результате артиллерийских ударов было повреждено несколько частных домовладений и объектов гражданской инфраструктуры.

Начальник МВА также напомнил, что жители опасных зон Харьковской области могут эвакуироваться бесплатно, оставив заявку по номеру Единого координационного гуманитарного центра:

  • 0 800 339 291.

"Призываю жителей Казачьей Лопани и приграничных населенных пунктов Дергачевщины находиться в укрытиях", - добавил он.

Воздушные удары РФ по Харькову

Напомним, в ночь на 10 февраля, враг запустил 31 ударный беспилотник типа "Шахед" с территории временно оккупированного Крыма и Российской Федерации. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская области.

В Харькове дроны атаковали нефтебазу. В результате атаки произошел огромный пожар в частном секторе. Жертвами российской атаки стали семь человек, еще более полусотни - пострадали.

Как выяснилось, среди погибших - прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольга Путятина и ее семья. Жертвами российской атаки стали ее муж и трое детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины