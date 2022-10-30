Війська РФ готуються до відведення артилерії з правобережжя Херсонської області, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За наявною інформацією, підрозділи ствольної та реактивної артилерії, що звільнилися, можуть перекинути на інші напрямки, на яких противник може зміцнювати свою лінію оборони.

Раніше стало відомо, що російські військові будують нові рубежі оборони на лівому березі Херсонської області та переформатують підрозділи.

Також ми писали, що росіяни вже проводять евакуацію місцевих жителів із лівобережної частини Херсонської області. Так, примусові заходи вживають мешканців Нової Каховки. До того ж окупанти в Херсоні закривають аптеки та магазини, щоб мешканці покинули місто.

Керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що операція зі звільнення Херсона, швидше за все, триватиме до кінця листопада.

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