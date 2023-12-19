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Війська РФ за добу 10 разів обстріляли Сумську область: поранено чоловіка

Фото: росіяни атакували Сумську областьбасть (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації за останню добу десять разів обстріляли Сумську область. В результаті ворожих атак було поранено місцевого чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської обласної військової адміністрації.

За даними адміністрації, загалом за добу на території Сумської області було зафіксовано 100 вибухів. Росіяни за сьогодні обстріляли Краснопільську, Білопільську, Новослобідську, Есманську та Середино-Будську громади. 

В Есманській громаді внаслідок обстрілу було поранено цивільного мешканця.

"Госпіталізований до медичного закладу", - пояснили в Сумській ОВА.

Обстріли Сумської області

Зауважимо, що російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення атакують прикордонні території Сумської області. На території громад, що знаходяться біля кордону днями навіть помітили активізацію ворожих ДРГ.

Нагадаємо, що 17 грудня, військові Російської Федерації обстріляли цивільну інфраструктуру Сумської області. В результаті тої ворожої атаки загинула жінка.

Раніше загарбники також обстріляли з мінометів місто Середина-Буда в Сумській області. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, що перебував на території власного домоволодіння.

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Війна Росії проти УкраїниСумська область