Війська РФ через великі втрати скорочують час підготовки ув'язнених, - Генштаб

"На тлі значних втрат живої сили, російське військове керівництво ухвалило рішення про скорочення до 10 днів терміну підготовки особового складу з числа засуджених, базовий табір яких розгорнутий у Старобільському районі Луганської області", - йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними українських військових, раніше до зазначеного табору привезли з місць позбавлення волі на території Росії близько тисячі осіб поповнення. Підготовку тоді планували проводити упродовж чотирьох тижнів.

Ситуація у Луганській області

З початку повномасштабного вторгнення російська армія використовує багато тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області для розташування на їх території своїх баз, складів, шпиталів. Багато хто з них регулярно потрапляє під обстріл ЗСУ.

Через брак місць у госпіталях у тимчасово окупованому Луганську росіяни перетворили Залізничну лікарню на госпіталь для "вагнерівців".

Також раніше окупанти збільшили кількість блокпостів біля захоплених міст Луганської області. На них росіяни затримують чоловіків у рамках так званої мобілізації.

Щоб мати хоча б невеликий мобілізаційний резерв, росіяни змушені створювати спеціальні табори для в'язнів. Зокрема, поблизу населених пунктів Рогово та Можниківка Луганської області облаштовано кілька таборів, до яких під конвоєм із РФ доставляються партії завербованих ув'язнених та заарештованих мешканців з окупованих територій України.