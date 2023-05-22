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Войска РФ из-за больших потерь сокращают время подготовки заключенных, - Генштаб

Фото: войска РФ из-за больших потерь сокращают время подготовки заключенных (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные почти втрое сократили время подготовки мобилизованных заключенных из-за значительных потерь живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"На фоне значительных потерь живой силы, российское военное руководство приняло решение о сокращении до 10 дней срока подготовки личного состава из числа осужденных, базовый лагерь которых развернут в Старобельском районе Луганской области", - говорится в сообщении Генштаба.

По данным украинских военных, ранее в указанный лагерь привезли из мест лишения свободы на территории России около тысячи человек пополнения. Подготовку тогда планировали проводить в течение четырех недель.

Ситуация в Луганской области

С начала полномасштабного вторжения российская армия использует многие временно оккупированные населенные пункты Луганской области для расположения на их территории своих баз, складов, госпиталей. Многие из них регулярно попадают под обстрелы ВСУ.

Из-за нехватки мест в госпиталях во временно оккупированном Луганске россияне превратили Железнодорожную больницу в госпиталь для "вагнеровцев".

Также ранее оккупанты увеличили количество блокпостов возле захваченных городов в Луганской области. На них россияне задерживают мужчин в рамках так называемой мобилизации.

Чтобы иметь хотя бы небольшой мобилизационный резерв, россияне вынуждены создавать специальные лагеря для заключенных. В частности, вблизи населенных пунктов Рогово и Можниковка Луганской области обустроено несколько лагерей, в которые под конвоем из РФ доставляются партии завербованных заключенных и арестованных жителей с оккупированных территорий Украины.

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ЛуганскГенштаб ВСУВторжение России в Украину