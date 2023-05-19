ua ru
Пт, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Луганську окупанти перетворили лікарню в шпиталь для "вагнерівців", - Генштаб

Новость на русском →
П'ятниця 19 травня 2023 07:28
В Луганську окупанти перетворили лікарню в шпиталь для "вагнерівців", - Генштаб Фото: в Луганську росіяни на місці лікарні зробили шпиталь (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Луганську росіяни зробили на місці Залізничнї лікарні шпиталь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"У зв’язку з великими санітарними втратами, російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях", - зазначили у Генштабі.

Повідомляється, що в захопленій лікарні надають допомогу пораненим військовим РФ та найманцям з "Вагнера".

Нагадаємо, що окупанти збільшили кількість блокпостів біля захоплених міст у Луганській області. На них росіяни затримують чоловіків у рамках так званої мобілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ окупанти
NEWS
ЗСУ відбили всі сьогоднішні атаки в Бахмуті, на околицях є просування, - Маляр
ЗСУ відбили всі сьогоднішні атаки в Бахмуті, на околицях є просування, - Маляр
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів