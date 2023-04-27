Війська РФ били по Херсонській області з авіації та артилерії: є загиблий

Минулої доби війська РФ здійснили 65 обстрілів Херсонської області, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляло 10 разів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Повідомляється, що російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області, а також територію електричної підстанції Бериславського району та адміністративних будівель населеного пункту Станіславської сільської громади.
Внаслідок численних обстрілів 26 квітня одна людина загинула, троє отримали поранення.
Нагадаємо, що в Херсонській області було запропоновано евакуювати жителів села Кізоміс. Причиною цього стали активні обстріли російських окупантів.
У середу, 26 квітня, російські війська обстріляли місто Станіслав Херсонської області та район Антонівського мосту. Внаслідок атаки двоє людей постраждали.
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