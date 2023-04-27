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Войска РФ били по Херсонской области из авиации и артиллерии: есть погибший

Фото: войска РФ били по Херсонской области из авиации и артиллерии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За прошедшие сутки войска РФ совершили 65 обстрелов Херсонской области, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 10 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Сообщается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также территорию электрической подстанции Бериславского района и административные здания населённого пункта Станиславской сельской общины.

В результате многочисленных обстрелов 26 апреля один человек погиб, трое получили ранения.

Напомним, что в Херсонской области было предложено эвакуировать жителей села Кизомис. Причиной тому стали активные обстрелы российских оккупантов.

В среду, 26 апреля, российские войска обстреляли город Станислав Херсонской области и район Антоновского моста. В результате атаки два человека пострадали.

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