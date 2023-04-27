Войска РФ били по Херсонской области из авиации и артиллерии: есть погибший

За прошедшие сутки войска РФ совершили 65 обстрелов Херсонской области, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 10 раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Сообщается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также территорию электрической подстанции Бериславского района и административные здания населённого пункта Станиславской сельской общины.
В результате многочисленных обстрелов 26 апреля один человек погиб, трое получили ранения.
Напомним, что в Херсонской области было предложено эвакуировать жителей села Кизомис. Причиной тому стали активные обстрелы российских оккупантов.
В среду, 26 апреля, российские войска обстреляли город Станислав Херсонской области и район Антоновского моста. В результате атаки два человека пострадали.
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