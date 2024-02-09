ua en ru
Сб, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ били дронами-камікадзе по Одесі: є постраждалий

П'ятниця 09 лютого 2024 23:50
UA EN RU
Війська РФ били дронами-камікадзе по Одесі: є постраждалий Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Російські війська вдарили по Одесі ударними безпілотниками типу "Шахед" сьогодні ввечері, 9 лютого. Внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Наразі відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої атаки безпілотників по Одесі. 44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя", - заявив Кіпер.

За його словами, наразі потерпілий отримав усю необхідну медичну допомогу у лікарні.

Він також зазначив, що небезпека ударів "Шахедів" все ще зберігається і закликав до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Атака "Шахедів" по Україні 9 лютого

Російські війська ввечері 9 лютого запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед". У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що дрони були запущені з північного та південного напрямів.

Пізніше повідомлялося, що вибухи було чути у Харкові та Одесі. Надалі стало відомо, що росіяни вдарили "Шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові зафіксовано влучання у Немишлянському районі, пошкоджено цивільну інфраструктуру, а у Великому Бурлуку окупанти влучили у кафе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса вибухи дрони Вторгнення Росії до України
NEWS
Зеленський призначив нового начальника Генштабу
Зеленський призначив нового начальника Генштабу
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити