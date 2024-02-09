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Войска РФ били дронами-камикадзе по Одессе: есть пострадавший

Пятница 09 февраля 2024 23:50
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Войска РФ били дронами-камикадзе по Одессе: есть пострадавший Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Российские войска ударили по Одессе ударными беспилотниками типа "Шахед" сегодня вечером, 9 февраля. В результате обстрела ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Сейчас известно об одном пострадавшем в результате вражеской атаки беспилотников по Одессе. 44-летний мужчина получил осколочное ранение предплечья", - заявил Кипер.

По его словам, в настоящее время пострадавший получил всю необходимую медицинскую помощь в больнице.

Он также отметил, что опасность ударов "Шахедов" все еще сохраняется и призвал до отбоя воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Атака "Шахедов" по Украине 9 февраля

Российские войска вечером 9 февраля запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед". В Воздушных силах ВСУ сообщили, что дроны были запущены с северного и южного направлений.

Позже сообщалось, что взрывы были слышны в Харькове и Одессе. В дальнейшем стало известно, что россияне ударили "Шахедами" по Харькову и Большому Бурлуку. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе, повреждена гражданская инфраструктура, а в Большом Бурлуке оккупанты попали в кафе.

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