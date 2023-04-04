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Війська РФ авіаударами зруйнували гімназію в Запорізькій області (фото)

Фото: війська РФ авіаударами зруйнували гімназію в Запорізькій області (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська завдали авіаударів по гімназії в Пологівському районі Запорізької області. Внаслідок чого один з корпусів навчального закладу було вщент зруйновано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"3 квітня ворог здійснив авіаційний удар по одному з населених пунктів Пологівського району", - йдеться в повідомленні.

Фото: війська РФ авіаударами зруйнували гімназію в Запорізькій області (facebook.com/MNS.GOV.UA)

За інформацією рятувальників, внаслідок цього було пошкоджено два корпуси навчального закладу та зруйновано тепловий перехід між спорудами з подальшим загорянням на загальній площі 100 кв.м.

"Пізніше, ворог завдав повторного удару, який повністю зруйнував двоповерховий корпус гімназії. Внаслідок ворожої атаки загорілися уламки будівлі на площі 100 кв.м", - повідомили в прес-центрі.

Як додають в ДСНС, внаслідок цієї атаки жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що російська армія за минулу добу обстріляла декілька населених пунктів Донецької області, через що четверо осіб загинули, троє отримали поранення.

Також ми писали, що війська РФ вночі обстріляли дві громади Сумської області, поранення отримали троє людей.

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