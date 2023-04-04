Росіяни масовано обстрілюють Донецьку область: за добу четверо загиблих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

В ніч на 4 квітня окупанти завдали потужних ударів по Курахівській громаді. Росіяни застосували артилерію, зокрема касетні боєприпаси, та ракети. У Кураховому пошкоджено торговельний комплекс, будівлі "Укрпошти", "Укртелекому", лікарню та декілька багатоповерхівок. На щастя, ніхто не постраждав.

Також російські війська серед ночі двічі вдарили ракетами по місту Торецьк. Пошкоджено будівлю шахти, ремонтно-механічного заводу та приватні будинки. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули.

"На Горлівському напрямку відомо про пошкодження 2 адмінбудівель, 3 багатоповерхівок та приватного будинку у Бахмуті. Під обстрілами Костянтинівка, Часів Яр та околиці Соледарської громади", - зазначив Кириленко.

Крім того, під ворожий вогонь потрапили населені пункти Вугледар, Богоявленка та Сіверськ.

Всього за минулу добу через російські обстріли загинули четверо осіб, ще троє травмовані.

Фото: росіяни масовано обстрілюють Донецьку область

(t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, 2 квітня, російська армія обстріляла Костянтинівку з "Ураганів" та ракетами С-300.

Внаслідок обстрілу Костянтинівки шестеро осіб загинули, ще 11 отримали поранення.

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