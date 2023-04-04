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Війська РФ обстріляли Сумську область: нарахували 8 "прильотів", є поранені

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Сумська область, Вівторок 04 квітня 2023 09:12
Війська РФ обстріляли Сумську область: нарахували 8 "прильотів", є поранені Фото: війська РФ обстріляли дві громади Сумської області (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вночі обстріляли дві громади Сумської області. Через що поранення отримали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської ОВА.

"Вночі росіяни здійснили обстріли Середино-Будської та Есманської громад. Є поранені та руйнування", - йдеться в повідомленні.

Так, внаслідок артобстрілу (4 прильоти) по центральній частині міста Середина-Буда поранення отримали 3 особи.

Також пошкоджено приміщення Будинку культури та адмінбудівлі.

Крім того, в Есманській громаді теж зафіксовано артобстріл - 4 прильоти. Але без наслідків.

Нагадаємо, що вчора російські військові обстріляли Білопільську громаду у Сумській області.

Додамо, днем раніше російські окупанти за добу здійснили десятки мінометних обстрілів по чотирьох громадах Сумської області.

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