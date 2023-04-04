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Войска РФ авиаударами разрушили гимназию в Запорожской области (фото)

Фото: войска РФ авиаударами разрушили гимназию в Запорожской области (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска нанесли авиаудары по гимназии в Пологовском районе Запорожской области. В результате чего один из корпусов учебного заведения был полностью разрушен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"3 апреля враг нанес авиационный удар по одному из населенных пунктов Пологовского района", - говорится в сообщении.

Фото: войска РФ авиаударами разрушили гимназию в Запорожской области (facebook.com/MNS.GOV.UA)

По информации спасателей, в результате были повреждены два корпуса учебного заведения и разрушен тепловой переход между сооружениями с последующим возгоранием на общей площади 100 кв.м.

"Позже, враг нанес повторный удар, который полностью разрушил двухэтажный корпус гимназии. В результате вражеской атаки загорелись обломки здания на площади 100 кв.м", - сообщили в пресс-центре.

Как добавляют в ГСЧС, в результате этой атаки жертв и пострадавших нет.

Напомним, что российская армия за минувшие сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донецкой области, из-за чего четыре человека погибли, трое получили ранения.

Также мы писали, что войска РФ ночью обстреляли две общины Сумской области, ранения получили три человека.

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