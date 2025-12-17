Війська РФ атакували Запоріжжя: є влучання у багатоповерхівку (відео)

Удари РФ по Запоріжжю

Росіяни регулярно атакують Запоріжжя та околиці ударними дронами, КАБами та ракетами різних типів.

Так, вчора зранку, 16 грудня, окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок атаки горіли кілька квартир та постраждали люди.

За даними ДСНС, на місці події сталося загоряння чотирьох квартир на 5 та 6 поверхах на площі 120 кв.м. Надзвичайники врятували з верхніх поверхів 5 жителів будинку, двоє з яких за допомогою автодрабини.

Травмовано 4 людини: 58-річний чоловік – у тяжкому стані, 28-річний чоловік – середньої тяжкості, жінки віком 76 і 69 років отримали допомогу на місці.

Також в неділю, 14 грудня, російські війська завдали кілька ударів авіабомбами по обласному центру. В результаті атаки постраждав магазин АТБ, були поранені, а в ще одному районі горіли автомобілі.

Також ми писали, що окупанти завдали удару по місту і області 7 грудня. В результаті обстрілу КАБами були пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі та лінії електропередач.