Войска РФ атаковали Запорожье: есть попадание в многоэтажку (видео)

Фото: войска РФ атаковали Запорожье (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня днем, 17 декабря, атаковали Запорожье. В результате обстрела существенно повреждена многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Враг атакует Запорожье. Есть попадание в жилой дом. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", - отметил Федоров.

По его словам, враг также атаковал один из объектов инфраструктуры областного центра, последствия российского удара уточняются.

Обновлено 12:22

Впоследствии Федоров сообщил, что враг нанес три удара по Запорожью и Запорожскому району.

"В областном центре попал по двум жилым домам. Предварительно, под завалами могут быть люди", - отметил глава ОГА.

Также, по его словам, в Кушугумской громаде получила ранения женщина. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

 

Удары РФ по Запорожью

Россияне регулярно атакуют Запорожье и окрестности ударными дронами, КАБами и ракетами различных типов.

Так, вчера утром, 16 декабря, оккупанты ударили дроном по многоэтажке в Запорожье. В результате атаки горели несколько квартир и пострадали люди.

По данным ГСЧС, на месте происшествия произошло возгорание четырех квартир на 5 и 6 этажах на площади 120 кв.м. Чрезвычайники спасли с верхних этажей 5 жителей дома, двое из которых с помощью автолестницы.

Травмированы 4 человека: 58-летний мужчина - в тяжелом состоянии, 28-летний мужчина - средней тяжести, женщины в возрасте 76 и 69 лет получили помощь на месте.

Также в воскресенье, 14 декабря, российские войска нанесли несколько ударов авиабомбами по областному центру. В результате атаки пострадал магазин АТБ, были раненые, а в еще одном районе горели автомобили.

Также мы писали, что оккупанты нанесли удар по городу и области 7 декабря. В результате обстрелов КАБами были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

