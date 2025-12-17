Войска РФ атаковали Запорожье: есть попадание в многоэтажку (видео)

Удары РФ по Запорожью

Россияне регулярно атакуют Запорожье и окрестности ударными дронами, КАБами и ракетами различных типов.

Так, вчера утром, 16 декабря, оккупанты ударили дроном по многоэтажке в Запорожье. В результате атаки горели несколько квартир и пострадали люди.

По данным ГСЧС, на месте происшествия произошло возгорание четырех квартир на 5 и 6 этажах на площади 120 кв.м. Чрезвычайники спасли с верхних этажей 5 жителей дома, двое из которых с помощью автолестницы.

Травмированы 4 человека: 58-летний мужчина - в тяжелом состоянии, 28-летний мужчина - средней тяжести, женщины в возрасте 76 и 69 лет получили помощь на месте.

Также в воскресенье, 14 декабря, российские войска нанесли несколько ударов авиабомбами по областному центру. В результате атаки пострадал магазин АТБ, были раненые, а в еще одном районе горели автомобили.

Также мы писали, что оккупанты нанесли удар по городу и области 7 декабря. В результате обстрелов КАБами были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.