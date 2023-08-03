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Войска РФ атаковали центр Херсона, ранения получил волонтер из Норвегии

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Четверг 03 августа 2023 19:42
Войска РФ атаковали центр Херсона, ранения получил волонтер из Норвегии Фото: Войска РФ атаковали Херсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные атаковали центр Херсона. В результате обстрела получил ранения волонтер из Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram.

"Около 16:50 российская армия вновь атаковала центральную часть города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что норвежский волонтер получил легкие ранения и его доставили в местную больницу.

"Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Его жизни пока ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Обстрелы Херсона

Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон, особенно после деоккупации города.

Так, 1 августа российские войска атаковали больницу в Херсоне, где погиб только вышедший на должность молодой врач. Ранения получили пять человек, хотя сначала сообщалось о тяжелом ранении только одной медсестры. Также во время обстрела погиб полицейский.

Ночью и утром 2 августа город подвергся очередным атакам РФ на жилые дома, в результате чего ранены два человека.

К тому же 3 августа российские войска обстреляли церковь в центре Херсона. В результате ранены трое пассажиров троллейбуса, ехавшего мимо собора в момент удара.

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