Війська РФ атакували Одеську область: 3 людини загинули, більше 10 - поранено
Фото: росія атаувала Одеську область (GettyImages)
Російська окупаційна армія, вночі 10 червня, дронами атакувала Одеську область. Сили ППО знищили всі ворожі цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь"
Сили протиповітряної оборони збили всі Shahed-131/136 над Одеською областю, однак внаслідок падіння уламків сталася пожежа в багатоповерхівці.
"Пожежу площею 50 кв.м. оперативно ліквідовано. Загинули 3 цивільних. Понад 10 осіб отримали поранення", - йдеться у повідомленні ОК "Південь".
Зазначається, що вибухова хвиля пошкодила кілька багатоквартирних будинків навколо. Остаточна інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
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