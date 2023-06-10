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Войска РФ атаковали Одесскую область: 3 человека погибли, более 10 - ранены

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Суббота 10 июня 2023 03:12
Войска РФ атаковали Одесскую область: 3 человека погибли, более 10 - ранены Фото: россия оттаивала Одесскую область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия, ночью 10 июня, дронами атаковала Одесскую область. Силы ПВО уничтожили все враждебные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Силы противовоздушной обороны сбили все Shahed-131/136 над Одесской областью, однако в результате падения обломков произошел пожар в многоэтажке.

"Пожар площадью 50 кв.м. оперативно ликвидирован. Погибли 3 гражданских. Более 10 человек получили ранения", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Отмечается, что взрывная волна повредила несколько многоквартирных домов. Окончательная информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Російська атака на Україну

Вечером, 9 июня, в ряде областей Украины объявили о воздушной тревоге. В Одессе прозвучала серия взрывов.

Спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил о работе ПВО в Одесской и Николаевской областях из-за атаки дронов.

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Одесса атака дронов Взрыв
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