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Войска РФ атаковали Херсонскую область, есть пострадавшие

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Понедельник 14 августа 2023 18:45
Войска РФ атаковали Херсонскую область, есть пострадавшие Фото: Войска РФ атаковали Херсонскую область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики в очередной раз атаковали Херсон и область. В результате обстрелов получили ранения четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора в Facebook.

Сегодня вооруженные силы РФ в очередной раз обстреляли жилые кварталы города Херсона и населенные пункты области.

Днем оккупанты попали в частные дома в результате чего пострадали четыре человека, двое из которых госпитализированы.

Кроме того, в результате атаки повреждены дома, хозяйственные постройки.

Обстрелы Херсонской области

В воскресенье, 13 августа, оккупанты активизировали обстрелы Херсона и области. Захватчики из артиллерии и РСЗО ударили по частным домам, многоэтажкам и дважды атаковали территорию больницы дронами.

Из-за вражеских обстрелов часть Херсона осталась без света.

Детальнее о вчерашних ударах россиян по территории Херсонской области - читайте в материале РБК-Украина.

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