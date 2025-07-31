Війська РФ атакували дронами Полтавську область: пошкоджено будинок, виникла пожежа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

За словами глави Полтавської ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок. За даними ДСНС, пожежу ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нічний удар по Україні 31 липня

У ніч на 31 липня російські війська завдали чергової масованої атаки по Україні. Цього разу основним напрямком комбінованого удару РФ стала столиця. Так, в результаті обстрілу зафіксовані влучання в житлову забудову. Наразі відомо вже про кілька десятків поранених, також є жертви.

Найбільше внаслідок нальоту ворожих безпілотників та ракет постраждали Святошинський та Солом'янський райони, також є пошкодження у Голосіївському та Шевченківському районах.

Повідомляється, що в результаті обстрілу у місті перекрито кілька вулиць та проспектів. Також рух тролейбусу маршруту № 27 організовано до Домобудівного комбінату № 3.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.