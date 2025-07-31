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Войска РФ атаковали дронами Полтавскую область: поврежден дом, возник пожар

Четверг 31 июля 2025 08:16
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Войска РФ атаковали дронами Полтавскую область: поврежден дом, возник пожар Фото: войска РФ атаковали дронами Полтавскую область (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня ночью, 31 июля, ударными беспилотниками атаковали Полтавскую область. В результате обстрела возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОГА Владимира Когута.

"Ночью в области работала ПВО. В результате падения обломков вражеского БпЛА в Кременчугском районе произошел пожар хозяйственной постройки", - отметил Когут.

По словам главы Полтавской ОГА, взрывной волной поврежден частный дом. По данным ГСЧС, пожар ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ночной удар по Украине 31 июля

В ночь на 31 июля российские войска нанесли очередную массированную атаку по Украине. На этот раз основным направлением комбинированного удара РФ стала столица. Так, в результате обстрелов зафиксированы попадания в жилую застройку. Известно уже о нескольких десятках раненых, также есть жертвы.

Больше всего в результате налета вражеских беспилотников и ракет пострадали Святошинский и Соломенский районы, также есть повреждения в Голосеевском и Шевченковском районах.

Сообщается, что в результате обстрела в городе перекрыто несколько улиц и проспектов. Также движение троллейбуса маршрута № 27 организовано до Домостроительного комбината № 3.

Больше подробностей о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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