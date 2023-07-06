Війська РФ атакували Бериславський район у Херсонській області: є поранені

Російські окупанти сьогодні, 6 липня, обстріляли населені пункти Бериславського району в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Бериславської РВА Володимира Літвінова.
Обстріл села Зміївка
Ворог завдав удару керованими авіаційними бомбами по селу Зміївка Бериславської територіальної громади. Внаслідок цього постраждав один чоловік.
Атака на село Золота Балка
"Використовуючи БПЛА здійснив скидання вибухівки у селі Золота Балка Новоолександрівської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що одна жінка отримала поранення. Літвінов розповів, що постраждалим надається медична допомога.
Після звільнення нашими воїнами Херсону від окупації, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.
Як розповів Прокудін, наприклад, лише за минулу добу, 5 червня, росіяни здійснили 84 обстріли, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.
По Херсону було випущено 38 снарядів. Внаслідок російської агресії вчора загинули 2 людей, 10 - отримали поранення.
Сьогодні росіяни завдали удару по Херсону. Унаслідок ворожого обстрілу постраждало троє людей. До цього окупанти обстріляли Херсонську область, внаслідок цього постраждало 5 людей.
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