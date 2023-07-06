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Войска РФ атаковали Бериславский район в Херсонской области: есть раненые

Фото: Автомобиль медиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты сегодня, 6 июля, обстреляли населенные пункты Бериславского района в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Бериславской РВА Владимира Литвинова.

Обстрел села Змиевка

Враг нанес удар управляемыми авиационными бомбами по селу Змиевка Бериславской территориальной громады. В результате этого пострадал один человек.

Атака на село Золотая Балка

"Используя БПЛА совершил сброс взрывчатки в селе Золотая Балка Новоалександровской территориальной общины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одна женщина получила ранения. Литвинов рассказал, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения нашими воинами Херсона от оккупации, в ноябре 2022 года, российские военные регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона по артиллерии и другому вооружению.

Как рассказал Прокудин, например, только за минувшие сутки, 5 июня, россияне совершили 84 обстрела, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА.

По Херсону было выпущено 38 снарядов. В результате российской агрессии вчера погибли 2 человека, 10 - получили ранения.

Сегодня россияне нанесли удар по Херсону. В результате вражеского обстрела пострадали три человека. До этого оккупанты обстреляли Херсонскую область, в результате пострадали 5 человек.

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