Війська РФ з артилерії обстріляли Дніпропетровську область: в ОВА назвали наслідки

Російські війська цієї ночі, 14 травня, зі ствольної артилерії обстріляли Покровську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Тelegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, точні наслідки ще уточнюються.

"Вночі росіяни обстріляли Покровську громаду Нікопольського району. Туди прилетіло з десяток снарядів із важкої артилерії. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та транспортне підприємство", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні вночі, 14 травня, завдали ударів по Харкову, цілилися в інфраструктурний об'єкт.

Крім того,14 травня вночі війська РФ завдали ракетного удару по Тернополі, в результаті якого поранення отримали дві особи.

Також окупанти намагалися розвідати позиції ППО навколо Києва, проте всі дрони були знищені.

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