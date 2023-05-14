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Війська РФ з артилерії обстріляли Дніпропетровську область: в ОВА назвали наслідки

Фото: війська РФ з артилерії обстріляли Дніпропетровську область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська цієї ночі, 14 травня, зі ствольної артилерії обстріляли Покровську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Тelegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вночі росіяни обстріляли Покровську громаду Нікопольського району. Туди прилетіло з десяток снарядів із важкої артилерії. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та транспортне підприємство", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

За його словами, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, точні наслідки ще уточнюються.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні вночі, 14 травня, завдали ударів по Харкову, цілилися в інфраструктурний об'єкт.

Крім того,14 травня вночі війська РФ завдали ракетного удару по Тернополі, в результаті якого поранення отримали дві особи.

Також окупанти намагалися розвідати позиції ППО навколо Києва, проте всі дрони були знищені.

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