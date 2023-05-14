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Войска РФ из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область: в ОВА назвали последствия

Фото: войска РФ из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска этой ночью, 14 мая, из ствольной артиллерии обстреляли Покровскую громаду Никопольского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ночью россияне обстреляли Покровскую громаду Никопольского района. Туда прилетело с десяток снарядов из тяжелой артиллерии. Повреждены объект инфраструктуры и транспортное предприятие", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, точные последствия еще уточняются.

Напомним, что российские войска сегодня ночью, 14 мая, нанесли удары по Харькову, целились в инфраструктурный объект.

Кроме того, 14 мая ночью войска РФ нанесли ракетный удар по Тернополю, в результате которого ранения получили два человека.

Также, оккупанты пытались разведать позиции ПВО вокруг Киева, однако все дроны были уничтожены.

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Вторжение России в УкраинуДнепропетровская область