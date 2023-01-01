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Війська РФ 40 разів обстріляли Херсонську область: є поранені, серед них діти

Фото: вйська РФ 40 разів обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська за минулу добу 40 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок чого є поранені, більшість з них - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Російські окупанти 40 разів обстріляли територію Херсонської області. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів", - написав Янушевич.

За його словами, безпосередньо Херсон армія РФ атакувала 18 разів. Ворожі снаряди влучили в обʼєкт критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби через російські обстріли поранення дістали 3 людини. Серед поранених 2 - діти: 13-річний хлопчик знаходиться в тяжкому стані, 12-річна дівчинка дістала поранення середнього ступеня тяжкості", - зазначив Янушевич.

Нагадаємо, вчора ми писали, що російські окупанти обстріляли селище Наддніпрянське Херсонської області.

Також повідомлялося, що війська РФ атакували обласний кардіологічний диспансер у Херсоні, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХерсонХерсонська областьОбстріл