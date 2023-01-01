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Войска РФ 40 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые, среди них дети

Фото: войска РФ 40 раз обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли Херсонскую область. В результате раненые, большинство из них - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Российские оккупанты 40 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО и минометов", - написал Янушевич.

По его словам, непосредственно Херсон армия РФ атаковала 18 раз. Вражеские снаряды попали в объект критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

"Прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранения получили 3 человека. Среди раненых 2 - дети: 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, 12-летняя девочка получила ранение средней степени тяжести", - отметил Янушевич.

Напомним, вчера мы писали, что российские оккупанты обстреляли поселок Приднепровское Херсонской области.

Также сообщалось, что войска РФ атаковали областной кардиологический диспансер в Херсоне, в результате чего пострадали два человека.

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