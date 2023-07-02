Війська РФ 25 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області: в ОВА назвали наслідки

Російські війська продовжували вести вогонь по прикордонних районах Сумської області. Протягом першого дня липня окупанти здійснили 25 обстрілів по населених пунктах регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.
Так, протягом дня загалом було зафіксовано 140 вибухів внаслідок ворожих ударів.
Під обстріли потрапили 9 територіальних громад Сумської області, а саме Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Есманська, Глухівська, Шалигинська громади.
Дані про атаки:
Російські військові ведуть вогонь по території Сумської області практично щодня, обстрілюючи прикордонні громади регіону, які перебувають у зоні досяжності їхньої артилерії.
Також противник для завдання ударів застосовує не тільки артилерію, а й гранатомети, дрони, міномети, а ще - авіацію.
Нагадаємо, що раніше, 30 червня, внаслідок російських обстрілів із танків та артилерії в Сумській області поранення отримав юнак.
Також повідомлялося, що внаслідок ворожих атак 25 червня на Сумщині загинула мирна жителька.
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