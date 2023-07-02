Войска РФ 25 раз в день обстреляли приграничье Сумской области: в ОВА назвали последствия

Российские войска продолжали вести огонь по приграничным районам Сумской области. В течение первого дня июля оккупанты совершили 25 обстрелов по населенным пунктам региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.
Так, в течение дня было в целом зафиксировано 140 взрывов в результате вражеских ударов.
Под обстрелы попали 9 территориальных общин Сумской области, а менно Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Юнаковская, Хотинская, Эсманская, Глуховская, Шалыгинская общины.
Данные об атаках:
Российские военные ведут огонь по территории Сумской области практически ежедневно, обстреливая приграничные общины региона, которые находятся в зоне досягаемости их артиллерии.
Также противник для нанесения ударов применяет не только артиллерию, но и гранатометы, дроны, минометы, а еще - авиацию.
Напомним, что ранее, 30 июня, в результате российских обстрелов из танков и артиллерии в Сумской области ранения получил юноша.
Также сообщалось, что в результате вражеских атак 25 июня в Сумской области погибла мирная жительница.
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