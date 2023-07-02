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Войска РФ 25 раз в день обстреляли приграничье Сумской области: в ОВА назвали последствия

Фото: в Сумской ОВА рассказали о российских обстрелах за день (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска продолжали вести огонь по приграничным районам Сумской области. В течение первого дня июля оккупанты совершили 25 обстрелов по населенным пунктам региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

Так, в течение дня было в целом зафиксировано 140 взрывов в результате вражеских ударов.

Под обстрелы попали 9 территориальных общин Сумской области, а менно Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Юнаковская, Хотинская, Эсманская, Глуховская, Шалыгинская общины.

Данные об атаках:

  • По территории Эсманской общины войска РФ вели огонь из минометов (20 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждена линия электропередач.
  • Из минометов россияне также обстреливали Миропольскую общину (13 взрывов). В результате были повреждены частное домохозяйство и трактор.
  • По территории Краснопольской общины велся артиллерийский обстрел (8 взрывов) и минометный обстрел (11 взрывов).
  • Глуховскую общину обстреливали из минометов (8 взрывов).
  • На территорию Белопольской общины россияне сбросили 20 мин, а также вели обстрел из артиллерии (11 взрывов) и АГС (8 взрывов).
  • Территорию Великописаревской общины обстреливали из артиллерии (6 взрывов) и минометов (6 взрывов).
  • Под минометный обстрел попала также Шалыгинская община (6 взрывов).
  • По территории Юнаковской общины велся минометный обстрел (11 взрывов).
  • По территории Хотинской общины войска РФ били из минометов (6 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).

Обстрелы Сумской области

Российские военные ведут огонь по территории Сумской области практически ежедневно, обстреливая приграничные общины региона, которые находятся в зоне досягаемости их артиллерии.

Также противник для нанесения ударов применяет не только артиллерию, но и гранатометы, дроны, минометы, а еще - авиацию.

Напомним, что ранее, 30 июня, в результате российских обстрелов из танков и артиллерии в Сумской области ранения получил юноша.

Также сообщалось, что в результате вражеских атак 25 июня в Сумской области погибла мирная жительница.

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