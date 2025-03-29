Війська "Коаліції охочих" в Україні: Стубб пояснив умови їх введення
Війська "Коаліції охочих" можуть бути направлені в Україну. Для цього треба, щоб були виконані кілька умов.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, пише РБК-Україна з посиланням на France 24.
"Багато людей плутають умови і терміни. Тому ми повинні розглядати це питання у два етапи", - сказав він.
Перший етап
Перша фаза, за словами Стубба, це припинення вогню, а другий етап - це фактична мирна угода.
"Отже, для припинення вогню потребуються певні гарантії. Це означає, що ви можете допомогти в повітрі, на морі, можливо, на суші. Саме таким плануванням зараз займаються наші військові. І політичні рішення, які ми приймаємо тут, в Парижі, є частиною цього першого етапу", - зазначив він.
Другий етап
Другий етап, як підкреслює Стубб, це коли мир підтримується і узгоджується.
"Саме тоді ви вводите війська з врегулювання кризових ситуацій або миротворчі війська на основі міжнародного мандата. Отже, це дві абсолютно різні речі. Припинення вогню - це все ще стан війни, тоді як мирна угода - це коли починається мир", - пояснив він.
"Коаліції охочих" щодо України
У Франції 27 березня відбувся черговий саміт "коаліції охочих". Це група країн, які домовилися підтримувати Україну в повномасштабній війні з РФ. Серед ініціатив союзників можлива відправка військ в Україну.
Зазначимо, що раніше Стубб заявляв, що Фінляндія поки не бачить сенсу в тому, щоб відправляти в Україну свої миротворчі війська на початковій стадії припинення вогню.
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