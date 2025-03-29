Війська "Коаліції охочих" в Україні: Стубб пояснив умови їх введення

Війська "Коаліції охочих" можуть бути направлені в Україну. Для цього треба, щоб були виконані кілька умов.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, пише РБК-Україна з посиланням на France 24 .

"Багато людей плутають умови і терміни. Тому ми повинні розглядати це питання у два етапи", - сказав він.

Перший етап

Перша фаза, за словами Стубба, це припинення вогню, а другий етап - це фактична мирна угода.

"Отже, для припинення вогню потребуються певні гарантії. Це означає, що ви можете допомогти в повітрі, на морі, можливо, на суші. Саме таким плануванням зараз займаються наші військові. І політичні рішення, які ми приймаємо тут, в Парижі, є частиною цього першого етапу", - зазначив він.

Другий етап

Другий етап, як підкреслює Стубб, це коли мир підтримується і узгоджується.

"Саме тоді ви вводите війська з врегулювання кризових ситуацій або миротворчі війська на основі міжнародного мандата. Отже, це дві абсолютно різні речі. Припинення вогню - це все ще стан війни, тоді як мирна угода - це коли починається мир", - пояснив він.