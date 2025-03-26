Фінляндія уточнила умови відправки військ до України
Фінляндія наразі не бачить сенсу у тому, щоб відправляти в Україну свої миротворчі війська на початковій стадії припинення вогню.
Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.
"Я не бачу сенсу в тому, щоб Фінляндія направляла війська в Україну для спостереження за початковим періодом припинення вогню", - сказав Стубб.
Але за словами Стубба, необхідно "залишити відчиненими двері" для відправки військ надалі в рамках мирного процесу та операції з міжнародним мандатом.
Стубб також вважає, що відносини Фінляндії та США зміцняться завдяки криголамам, про які просив президент США Дональд Трамп.
"Коаліція охочих"
На початку березня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про створення "Коаліції охочих", покликаної забезпечити практичне втілення мирної угоди в Україні.
Нещодавно Стармер зустрівся з президентом Європейської Ради, головою Єврокомісії та лідерами Туреччини, Норвегії й Ісландії. Він заявив, що Путін затягує час і висуває нові умови для припинення вогню.
Стармер також розповів про зустріч військових у Постійному об'єднаному штабі 20 березня та наголосив на важливості стратегічного планування для "Коаліції охочих".
Очільник уряду представив військові підгрупи з наземного, морського, повітряного та реконструктивного планування, які продовжать обговорення наступного тижня. Лідери також обговорили необхідність випереджати військові загрози в Європі. Під час інтенсивного триденного планування Британія може розглянути передислокацію своїх військ на підтримку України, а їхнє місце займуть сили інших країн.
У четвер, 27 березня, в Парижі відбудеться саміт "Коаліції охочих" за участі президента Володимира Зеленського. Учасники зустрічі обговорять більш конкретні кроки для підтримки України.
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