Війська КНДР використовують Курську область як полігон для навчання сучасній війні, - ISW

19 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед.

Бої тривали в Курській та Сумській областях, зокрема на північ від міста Суми поблизу Андріївки, Олексіївки та Кіндратівки.

Російський мілблогер, пов'язаний з російським Північним угрупованням військ, 19 жовтня заявив, що медичний персонал російського 1-го мотострілецького полку, що діє в Курській області, погано організований, нездатний надавати якісну медичну допомогу та має низьку бойову ефективність.

Також він стверджував, що північнокорейські війська в Курській області активно випробовують північнокорейську зброю, включаючи реактивні системи залпового вогню, на українському театрі військових дій, щоб отримати корисні знання про сучасну війну.

Також російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів та Тихого. Російський мілблогер, пов'язаний з Північним угрупованням військ, стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу Тихого.

На Куп'янському напрямку армія РФ атакувала, але безрезультатно.

На Лиманському напрямку російські війська дещо просунулися.

Речник 11-го армійського корпусу України підполковник Дмитро Запорожець повідомив, що російські війська будують укріплення в районі Серебрянського лісництва (на південний схід від Лимана); кількість бойових зіткнень у жовтні зменшилася до 10 на день, що приблизно вдвічі менше, ніж середньодобово у вересні.

За його словами, втрати росіян зросли до 98 убитих і поранених на день у жовтні 2025 року з 93 убитих і поранених на день у вересні 2025 року.

Російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але не просунулися вперед.

ЗСУ утримували позиції або нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля та на Покровському напрямку.

Російський мілблогер стверджував, що українські війська продовжують проникати у Звірове та Леонтовичі (на південь від Покровська), і скаржився, що російським військам потрібно більше безпілотників на Покровському напрямку.

Інший мілблогер стверджував, що українські безпілотники значно порушують російську логістику поблизу Разиного та Бойківки (обидва на північний схід від Покровська).

Російські війська нещодавно просунулися на Гуляйпольському напрямку.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Полтавку (на північний схід від Гуляйполя).

Також військам РФ вдалось просунутись на захід Запорізької області.

Геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у південно-східному Приморському (на північний захід від Оріхова).

Генеральний штаб України повідомив, що в ніч з 18 на 19 жовтня українські війська завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів в окупованому Бердянську.

Російські війська продовжували обмежені наступи на Херсонському напрямку, зокрема на схід від міста Херсон поблизу Антонівського мосту, але не просувалися вперед.