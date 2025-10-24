Війська КНДР допомагають Росії завдавати ударів по Україні, - британська розвідка

Пряма участь

Як наголошується у зведенні, солдати КНДР, які перебувають у російській Курській області, беруть участь у координації розвідувальних операцій і допомагають завдавати ударів по території України.

Це перший випадок, коли північнокорейські війська були помічені в прямій підтримці або сприянні російським наступальним діям проти України.

За даними британської розвідки, оператори безпілотних систем КНДР допомагають російським силам наводити ракетні удари по українських позиціях у Сумській області.

Зокрема, дрони північнокорейського виробництва використовуються для коригування вогню систем залпового вогню, що посилює точність російських атак.

Втрати серед військ КНДР

За даними звіту, північнокорейські військові, ймовірно, раніше проводили операції з використанням безпілотників проти українських сил у Курській області Росії. Однак їхня основна роль полягала в участі в наземних боях на боці російських військ.

Розвідка Великої Британії зазначає, що КНДР використовує цей конфлікт для підвищення боєздатності своєї армії і вдосконалення технологій безпілотних систем.