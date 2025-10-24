Війська КНДР допомагають Росії завдавати ударів по Україні, - британська розвідка

Уперше північнокорейські військові помічені в прямій підтримці наступальних операцій Росії проти України. Вони допомагають завдавати ударів по Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).
Як наголошується у зведенні, солдати КНДР, які перебувають у російській Курській області, беруть участь у координації розвідувальних операцій і допомагають завдавати ударів по території України.
Це перший випадок, коли північнокорейські війська були помічені в прямій підтримці або сприянні російським наступальним діям проти України.
За даними британської розвідки, оператори безпілотних систем КНДР допомагають російським силам наводити ракетні удари по українських позиціях у Сумській області.
Зокрема, дрони північнокорейського виробництва використовуються для коригування вогню систем залпового вогню, що посилює точність російських атак.
За даними звіту, північнокорейські військові, ймовірно, раніше проводили операції з використанням безпілотників проти українських сил у Курській області Росії. Однак їхня основна роль полягала в участі в наземних боях на боці російських військ.
Розвідка Великої Британії зазначає, що КНДР використовує цей конфлікт для підвищення боєздатності своєї армії і вдосконалення технологій безпілотних систем.
Згідно з даними британської розвідки, КНДР втратила 6 тисяч осіб під час бойових дій проти українських військ у Курській області. Це становить більше половини з приблизно 11 тисяч військовослужбовців, яких Північна Корея направила в регіон.
Розвідка підкреслює, що будь-які рішення про введення північнокорейських військ на територію України вимагають узгодження між Володимиром Путіним і Кім Чен Ином.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, військові КНДР допомагають росіянам, керуючи безпілотниками і коригуючи удари по українських позиціях у Сумській області. Вони діють із території Курської області.