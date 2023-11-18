ua en ru
Сб, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська Ізраїлю знаходяться поблизу одного з найбільш значущих опорних пунктів ХАМАС, - ЦАХАЛ

Субота 18 листопада 2023 19:08
UA EN RU
Війська Ізраїлю знаходяться поблизу одного з найбільш значущих опорних пунктів ХАМАС, - ЦАХАЛ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Армія оборони Ізраїлю заявила, що "розширює діяльність" у Секторі Газа, причому бойові дії ведуться в місті Газа. При цьому ЦАХАЛ перебуває поблизу одного з "найбільш значущих" опорних пунктів ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними ЦАХАЛу, війська зіткнулися з одним з "основних батальйонів" ХАМАСу в районі Зайтун.

Військовослужбовці ЦАХАЛу також діяли на околиці Джабалії, де, за твердженням ізраїльських військових, розташовувався "один із найбільш значних опорних пунктів терористів" - "командно-контрольний центр бригади "Північна Газа".

За словами представників ЦАХАЛу, було вбито "численних" бойовиків ХАМАСу і завдано ударів по підземній інфраструктурі.

Також повідомляється, що ізраїльську піхоту і бронетехніку атакували протитанковими ракетами і вибуховими пристроями.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАСа атакували Ізраїль, вбивали та викрадали мирних людей та військових. У відповідь Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" проти терористів.

27 жовтня ЦАХАЛ розпочав наступ на Сектор Газа. Стало відомо, що ХАМАС втратив контроль над територією. Бойовики біжать на південь.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ не планує утримувати військових у Секторі Газа після закінчення війни.

Крім цього, ЦАХАЛ виявив тунель бойовиків ХАМАС у найбільшій лікарні Сектору Газа Аль-Шифе. Також ЦАХАЛ вдарив по підземних об'єктах ХАМАС. У них переховувалися старші командири бойовиків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
NEWS
Атака на енергооб'єкт під Одесою і ефективна робота ППО під Києвом: наслідки обстрілу РФ вночі
Атака на енергооб'єкт під Одесою і ефективна робота ППО під Києвом: наслідки обстрілу РФ вночі
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни