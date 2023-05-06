Війська Білорусі знову продовжили спільні з РФ навчання

Білорусь в черговий раз продовжила спільні з Росією військові навчання на своїх полігонах. Вони триватимуть щонайменше до 15 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що військові навчання тривають на 8 полігонах. Деякі з них будуть вихідні 8-9 травня, проте більшість все ж продовжить роботу.
Полігони, на яких проходять навчання білоруської та російської армій:
"Це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 54 тижні", - йдеться у повідомленні.
Моніторингова група зазначає, що, попри такі тривалі військові навчання, білоруські солдати все ще не готові до наступу через відсутність бойового досвіду.
Раніше ми повідомляли, що Білорусь провела ротацію військ, розміщених біля кордону з Україною.
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