Білорусь провела чергову ротацію військ на кордоні з Україною

Фото: Білорусь провела ротацію військ на кордоні з Україною (t.me/modmilby)

Білорусь провела чергову ротацію військ, які перебувають біля кордону з Україною. Попередню ротацію було зафіксовано у лютому 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".