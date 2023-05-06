Войска Беларуси снова продлили совместные с РФ учения

Отмечается, что военные учения продолжаются на 8 полигонах. Некоторые будут выходные 8-9 мая, однако большинство все же продолжит работу.

Полигоны, на которых проходят учения белорусской и русской армий:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 13.05;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 15.05;

полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 15:05;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 14.05;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 13.05;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 15.05;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 14.05;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 14.05.

"Это очередное продолжение учений на неделю на белорусских полигонах, идущих с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составило 54 недели", - говорится в сообщении.

Мониторинговая группа отмечает, что, несмотря на столь длительные военные учения, белорусские солдаты все еще не готовы к наступлению из-за отсутствия боевого опыта.

Ранее мы сообщали, что Беларусь провела ротацию войск, размещенных у границы с Украиной.

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