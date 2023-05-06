Войска Беларуси снова продлили совместные с РФ учения

Беларусь в очередной раз продлила совместные с Россией военные учения на своих полигонах. Они продлятся по меньшей мере до 15 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
Отмечается, что военные учения продолжаются на 8 полигонах. Некоторые будут выходные 8-9 мая, однако большинство все же продолжит работу.
Полигоны, на которых проходят учения белорусской и русской армий:
"Это очередное продолжение учений на неделю на белорусских полигонах, идущих с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составило 54 недели", - говорится в сообщении.
Мониторинговая группа отмечает, что, несмотря на столь длительные военные учения, белорусские солдаты все еще не готовы к наступлению из-за отсутствия боевого опыта.
Ранее мы сообщали, что Беларусь провела ротацию войск, размещенных у границы с Украиной.
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