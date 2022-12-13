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Війська Білорусі облаштують дві переправи через річки: наскільки вони близькі до України

Фото: Білорусь облаштує переправи через річки Німан та Березина (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Під час раптової перевірки боєздатності білоруські військові облаштують переправи через дві річки. Ці річки не знаходяться поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

"Заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Німан та Березина", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн", ці річки не знаходяться поблизу кордону з Україною. А саме:

  • р. Німан протікає у північно-західній частині країни, на територіях Мінської та Гродненської областей і далі йде до Литви;
  • р. Березина повністю знаходиться на території Білорусі та протікає у 4-х областях: Вітебській, Мінській, Могилівській та Гомельській. Найближча точка цієї річки до кордону з Україною - це її гирло, яке знаходиться у с. Берегова Слобода (Речицький район, Гомельської області). І навіть із тієї точки до кордону з Україною ще мінімум 80 км.

"Приблизне розташування річок на території Білорусі наводимо на карті, там же позначили і полігони, які знаходяться поблизу цих річок", - йдеться у повідомленні моніторингової групи.

Як повідомлялось, у Білорусі оголосили раптову перевірку бойової готовності армії. Такий наказ віддав самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.

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