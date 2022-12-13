Війська Білорусі облаштують дві переправи через річки: наскільки вони близькі до України

Під час раптової перевірки боєздатності білоруські військові облаштують переправи через дві річки. Ці річки не знаходяться поблизу кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.
"Заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Німан та Березина", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн", ці річки не знаходяться поблизу кордону з Україною. А саме:
"Приблизне розташування річок на території Білорусі наводимо на карті, там же позначили і полігони, які знаходяться поблизу цих річок", - йдеться у повідомленні моніторингової групи.
Як повідомлялось, у Білорусі оголосили раптову перевірку бойової готовності армії. Такий наказ віддав самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.
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