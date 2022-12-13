Войска Беларуси обустроят две переправы через реки: насколько они близки к Украине

Во время внезапной проверки боеготовности белорусские военные обустроят переправы через две реки. Эти реки не находятся вблизи границы с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.
"Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", - говорится в сообщении.
Как отмечают в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн", эти реки не находятся вблизи границы с Украиной. А именно:
"Примерное расположение рек на территории Беларуси приводим на карте, там же обозначили и полигоны, которые находятся вблизи этих рек", - говорится в сообщении мониторинговой группы.
Как сообщалось, в Беларуси объявили внезапную проверку боевой готовности армии. Такой приказ отдал самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко.
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