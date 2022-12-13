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Войска Беларуси обустроят две переправы через реки: насколько они близки к Украине

Фото: Беларусь обустроит переправы через реки Неман и Березина (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во время внезапной проверки боеготовности белорусские военные обустроят переправы через две реки. Эти реки не находятся вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.

"Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина", - говорится в сообщении.

Как отмечают в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн", эти реки не находятся вблизи границы с Украиной. А именно:

  • р. Нёман протекает в северо-западной части страны, на территориях Минской и Гродненской областей и далее уходит в Литву;
  • р. Березина целиком находится на территории Беларуси и протекает в 4-х областях: Витебской, Минской, Могилёвской и Гомельской. Ближайшая точка этой реки к границе с Украиной - это ее устье, которое находится в д. Береговая Слобода (Речицкий район, Гомельской области). И даже из той точки до границы с Украиной ещё минимум 80 км.

"Примерное расположение рек на территории Беларуси приводим на карте, там же обозначили и полигоны, которые находятся вблизи этих рек", - говорится в сообщении мониторинговой группы.

Как сообщалось, в Беларуси объявили внезапную проверку боевой готовности армии. Такой приказ отдал самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко.

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