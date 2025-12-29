Війну по телефону не закінчують: у Зеленського зробили заяву про розмову з Путіним

Про розмову Зеленського і Путіна

За словами співрозмовника, питання не в тому, "на часі" чи "не на часі" така розмова - нині проговорюються інші формати та підходи до врегулювання війни.

"Війну по телефону не закінчують", - наголосило джерело.

Водночас у команді президента підкреслюють, що Україна завжди готова до розмови з російською стороною - у будь-якому форматі та в будь-якому місці, якщо йдеться про реальні кроки до завершення війни.

Позиція Кремля

Сьогодні речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що телефонна розмова Путіна та Трампа відбудеться "найближчим часом", тоді як про розмову Путіна та Зеленського "наразі не йдеться".

Крім того, Пєсков оголосив умову РФ для припинення вогню. Мовляв, для цього "Києву необхідно вивести ЗСУ з Донбасу".

Заява Зеленського

Нагадаємо, президент України під час сьогоднішнього спілкування зі ЗМІ звернув увагу на суперечність у словах та діях російського керівництва.

За його словами, виглядає дивно, коли з одного боку Путін заявляє про бажання завершити війну, а з іншого - публічно демонструє готовність її продовжувати, зокрема завдаючи ракетних ударів по Україні, що вже не відповідає мирній риториці, яку диктатор використовує у спілкуванні з президентом США Дональдом Трампом.

Водночас президент підкреслював, що Україні не принципово, у якому форматі чи за яких умов відбуватимуться можливі зустрічі або переговори. Київ готовий до будь-якого формату діалогу, однак ключовим залишається одне - щоб слова і дії лідера Росії збігалися.