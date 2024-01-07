Війну проти ХАМАС не можна припиняти, доки Ізраїль не досягне своїх цілей, - Нетаньяху

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що війна проти ХАМАС не повинна припинятися, доки не буде досягнуто трьох цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У заяві, оприлюдненій у суботу, 6 січня, його офісом, прем’єр-міністр розповів, що Ізраїль ніде не надасть імунітет ХАМАСу і бореться за відновлення безпеки як на півдні, так і на півночі.

" Війну проти ХАМАС не можна припиняти, поки Ізраїль не досягне трьох основних цілей: ліквідувати ХАМАС, повернути наших заручників і гарантувати, що Газа більше не буде загрозою для Ізраїлю", - заявив Нетаньяху.

Варто зазначити, що напередодні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів про перехід до третього етапу війни. З його слів, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на півночі Гази запровадять "новий бойовий підхід", який включатиме "рейди, знищення терористичних тунелів, повітряні та наземні дії та спеціальні операції".

"У південній частині Гази ізраїльські військові продовжуватимуть переслідувати лідерів ХАМАС у регіоні стільки, скільки буде потрібно", - заявив Галлант.

Він також сказав, що післявоєнний етап передбачає, що Сектор Газа більше не буде контролюватися ХАМАСом, який більше не буде становити загрозу безпеці для громадян Ізраїлю.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

У той же час прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.