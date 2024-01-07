Войну против ХАМАС нельзя прекращать, пока Израиль не достигнет своих целей, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что война против ХАМАС не должна прекращаться, пока не будут достигнуты три цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В заявлении, обнародованном в субботу, 6 января, его офисом, премьер-министр рассказал, что Израиль нигде не предоставит иммунитет ХАМАС и борется за восстановление безопасности как на юге, так и на севере.

" Войну против ХАМАСа нельзя прекращать, пока Израиль не достигнет трех основных целей: ликвидировать ХАМАС, вернуть наших заложников и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля", - заявил Нетаньяху.

Следует отметить, что накануне министр обороны Израиля Йоав Галлант рассказал о переходе к третьему этапу войны. По его словам, солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере Газы введут "новый боевой подход", включающий "рейды, уничтожение террористических тоннелей, воздушные и наземные действия и специальные операции".

"В южной части Газы израильские военные будут продолжать преследовать лидеров ХАМАС в регионе столько, сколько потребуется", - заявил Галлант.

Он также сказал, что послевоенный этап предполагает, что Сектор Газа больше не будет контролироваться ХАМАСом, который больше не будет представлять угрозу безопасности для граждан Израиля.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.

В то же время премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.