За війну доведеться платити: постпред США при НАТО озвучив послання Путіну про озброєння України

США поставлять системи озброєння Україні на тлі триваючих нападів Росії на країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постпреда США при НАТО Меттью Вітакера в інтерв'ю Fox News.
"Президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти Володимиру Путіну: "Ми даємо вам шанс на мир, але якщо ви хочете війни, за неї доведеться заплатити", - сказав Вітакер.
Він також зазначив, що рішення щодо передачі Україні систем Patriot допоможе не тільки Києву, а й американській економіці.
"Очевидно, що президент Трамп є майстром укладання угод. Я думаю, що він розгледів тут можливість не тільки створити робочі місця в центральній частині Америки, виробляючи системи озброєння", - підкреслив він.
Вітакер додав, що завдяки виробництву зброї існує реальна можливість допомогти економіці США.
США дозволять країнам-членам НАТО, які володіють комплексами Patriot, передати їх Україні зі своїх запасів, а натомість отримати нові системи від США. Йдеться про 17 ЗРК Patriot.
Президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з генсеком Марком Рютте про нову схему поставок зброї в Україну.
Президент України Володимир Зеленський подякував Трампу за рішення про передачу систем протиповітряної оборони. За його словами, треба робити все можливе для примусу Росії до припинення війни.
Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна збирається підтримати Україну двома системами Patriot, але строки можуть затягнутися.
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