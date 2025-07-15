За войну придется платить: постпред США при НАТО озвучил послание Путину о вооружении Украины

"Президент Трамп очень ясно дал понять Владимиру Путину: "Мы даем вам шанс на мир, но если вы хотите войны, за нее придется заплатить", - сказал Уитакер.

Он также отметил, что решение по передаче Украине систем Patriot поможет не только Киеву, но и американской экономики.

"Очевидно, что президент Трамп является мастером заключения сделок. Я думаю, что он разглядел здесь возможность не только создать рабочие места в центральной части Америки, производя системы вооружения", - подчеркнул он.

Уитакер добавил, что благодаря производству оружия существует реальная возможность помочь экономике США.