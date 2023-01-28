"Війною в окопах ми перемоги не здобудемо". В Генштабі назвали умову для успіху ЗСУ

Щоб ефективно оборонятись, треба постійно проводити наступальні дії на окремих ділянках. Перемогти ворога, сидячи в окопах неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського.

"Оборона повинна бути активна. Щоб мати успіх, потрібно повсякчас, на окремих ділянках проводити наступальні дії. Так, вони короткочасні, в порівнянні з наступом військ, вони не значні, але це повинно бути. Війною в окопах ми перемоги не здобудемо", - сказав він.

За його словами, водночас такі наступальні дії дозволяють вивчати противника, виявляти його сильні та слабкі сторони.

"Потрібно постійно навчатися й самим. У першу чергу, досконало володіти зброєю і вражати ціль з першого пострілу, маневрувати та моделювати ситуації", - додав Тарнавський.