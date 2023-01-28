RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Войной в окопах мы победы не добьемся". В Генштабе назвали условие для успеха ВСУ

Фото: в Генштабе назвали условие успеха ВСУ в войне (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Чтобы эффективно обороняться, нужно постоянно проводить наступательные действия на отдельных участках. Победить врага, сидя в окопах, невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского.

"Оборона должна быть активна. Чтобы иметь успех, нужно постоянно, на отдельных участках проводить наступательные действия. Да, они кратковременны, по сравнению с наступлением войск, они не значительны, но это должно быть. Войной в окопах мы победы не одержим", - сказал он.

По его словам, такие наступательные действия позволяют изучать противника, выявлять его сильные и слабые стороны.

"Нужно постоянно учиться и самим. В первую очередь, в совершенстве владеть оружием и поражать цель из первого выстрела, маневрировать и моделировать ситуации", - добавил Тарнавский.

Как сообщалось, ВСУ продолжают истощать врага на юге, держа его под огневым контролем. Таким образом, защитники готовятся к возможному наступлению.

Напомним, по данным на утро субботы, 28 января, ВСУ ликвидировали в сутки 800 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 125 510 военных. Также ВСУ уничтожили самолет и вертолет оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине